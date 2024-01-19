Служба военной полиции на освобожденных территориях Азербайджана организована на высоком уровне

Деятельность подразделений военной полиции азербайджанской армии в населенных пунктах на освобожденных территориях и в местах дислокации войск организована на высоком уровне.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Подразделения военной полиции патрулируют контрольно-пропускные пункты, в том числе новосозданные стационарные и мобильные посты, ведут проверку и регистрацию личного состава, учет техники, заехавшей на территорию, направляют движение военно-транспортных средств. В целях обеспечения безопасного передвижения колонн подразделений азербайджанской армии к местам дислокации осуществляется их сопровождение, ведется контроль за несением службы войск военнослужащими в соответствии с распорядком дня и за круглосуточным боевым дежурством", - говорится в сообщении ведомства.

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