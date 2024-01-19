https://news.day.az/politics/1630793.html Увеличено количество служебных автомобилей ЦИК Азербайджана
Увеличено количество служебных автомобилей ЦИК Азербайджана
Увеличено количество служебных легковых автомобилей Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Кабинет министров внес изменение в постановление "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях Азербайджанской Республики, финансируемых из государственного бюджета".
Согласно изменению, количество служебных легковых автомобилей Центральной избирательной комиссии увеличено с 19 до 22 единиц.
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