Военнослужащие Азербайджана и Казахстана примут участие в совместных тактических учениях

Согласно плану совместных действий, подписанному между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Казахстан, состоятся тактические учения "Бірлестік-2024" (Объединение) с участием морских пехотинцев и морского спецназа обеих стран.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках подготовки к учениям казахстанские военнослужащие, находящиеся в нашей стране, вместе с морскими пехотинцами и морским спецназом ВМС Азербайджана отработают действия по освобождению острова, захваченного условными террористическими группировками, операции по обеспечению безопасности на море и защите инфраструктуры, а также другие задачи.

Отметим, что в ходе тактических учений, которые пройдут в Казахстане в июле нынешнего года, основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии сил, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

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