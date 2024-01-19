Грузинский эксперт о важности предстоящих президентских выборов в Азербайджане

Президентские выборы в Азербайджане важны, поскольку они впервые охватят всю территорию страны, и это важное для нее достижение.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сказал грузинский специалист по международным отношениям, политический эксперт Ираклий Гогава.

Он выразил уверенность в том, что избирательный процесс пройдет стабильно и в соответствии с демократическими стандартами.

Грузинский эксперт также высоко оценил опыт и текущую деятельность Центральной избирательной комиссии Азербайджана по проведению этого процесса на высоком уровне. Он пожелал братскому народу Азербайджана успешных выборов, прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля этого года.

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