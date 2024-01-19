Автор: Байрам Эльшадов

Французский президент Эммануэль Макрон обделался везде, где только мог. Собственноручно уничтожил авторитет и влияние своей страны - а теперь вдруг вспомнил о былой славе и принялся рассуждать о том, как сделать Францию великой. Без армян, разумеется, тоже не обошлось.

Выступая перед военными, Макрон принялся говорить о том, как же можно сделать Францию великой, как французы несут какую-то великую ответственность и как история заставляет их делать некий исторический выбор в различных регионах мира - как например в Армении.

И это при том, что именно Макрон уничтожил французскую внешнюю политику! Макрон облажался везде, где только мог! Позор в Африке, потерянное влияние на Южном Кавказе, неудачные попытки в украинском конфликте и на Ближнем Востоке - весь этот позор на совести Макрона и шантрапы, которую он привел к власти.

На что способен босяк, дорвавшийся до власти? К чему он приведет страну? Пример Макрона отлично показывает, к чему: к поражениям, позору и тупым разглагольствованиям о величии.

Мечтаешь о великой Франции? Да шиш тебе в морду, а не региональное доминирование, товарищ Макрон.