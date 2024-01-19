Главы МИД Азербайджана и Индии обсудили региональную ситуацию

19 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром в рамках Саммита глав государств и правительств стран Движения неприсоединения (ДН) в городе Кампала в Уганде.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и Индией, а также региональная ситуация.

Стороны отметили наличие перспектив для двустороннего и многостороннего сотрудничества по различным сферам между двумя странами, включая экономику, торговлю, туризм, культуру, образование, транспорт и т.д., а также важность политических консультаций и механизма двусторонней экономической комиссии для обсуждения возможностей использования существующего потенциала в этом направлении. Было подчеркнута важность расширения политических контактов.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации, проблемах и возможностях в регионе в постконфликтный период. Было подчеркнуто, что как никогда важна поддержка международным сообществом мирных усилий и недопущение продолжения Арменией ее неконструктивной позиции.

Министры обменялись мнениями по вопросам, вызывающим сложности в отношениях между двумя странами, обоюдно довели до внимания позиции и подчеркнули важность продолжения диалога для решения этих вопросов.