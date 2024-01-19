Принятие в Сенате Франции антиазербайджанского документа является продолжением предвзятой политики

Принятие в Сенате Франции антиазербайджанского документа является продолжением проводимой против страны предвзятой и враждебной политики.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что предвзятая политика французского правительства в отношении Азербайджана не воспринимается в мире. "Это можно сказать, исходя из судьбы, постигшей предыдущие антиазербайджанские резолюции и "деятельность" официального Парижа в этом направлении за последние четыре года будь то в Совбезе ООН или в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал Гараев.

Нападки официального Парижа, особенно в последнее время, на Баку уже не что иное, как неуважение ко всем принципам международных отношений, международного права. "Если Сенат Франции, не удовлетворившись принятием резолюции против Азербайджана от 15 ноября, 17 января принял новую резолюцию, то это в очередной раз свидетельствует о том, что Париж не отказался от клеветнической кампании против нашей страны. Азербайджанофобская политика Франции уже начинает переходить все "красные линии". Именно по этой причине комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление относительно резолюции Сената Франции. В заявлении дан убедительный ответ на предвзятое, одностороннее и необоснованное решение Сената Франции, принятое 17 января 2024 года по инициативе действующих во Франции руководителей армянского лобби и находящихся под их влиянием французских официальных лиц и политиков. Лучшего ответа французским политическим кругам, в том числе Сенату и Национальной ассамблее, которые в последние годы на основе прямых инструкций еще больше активизировали откровенно расистскую, антиазербайджанскую и исламофобскую деятельность, демонстрируя явное неуважение к нормам и принципам международного права, продолжая предпринимать несправедливые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, быть не могло. Франция, игнорируя новые реалии на Южном Кавказе, наносит самый большой удар именно по себе. Поскольку официальный Париж в постконфликтный период осуществлял последовательные нападки на Азербайджан, не считаясь с возможностями и силой нашей страны, это всегда возвращалось ему позорным поражением. Называющей себя "колыбелью демократии" Франции, совершающей такие бездумные, не имеющие под собой никаких оснований шаги против Азербайджана, не следует надеяться на то, что ей удастся укрыться за этим имиджем, так как изо дня в день Франция занята лишь разоблачением самой себя, своего истинного лица", - сказал Гараев.

Он отметил, что Париж не является сторонником стабильности в регионе, а конкретнее Франция не хочет, чтобы между Арменией и Азербайджаном был достигнут мир. В последние месяцы на условной армяно - азербайджанской границе царит спокойствие, что, по-видимому, беспокоит французскую сторону. Именно поэтому Франция, прибегая к различным средствам, пытается воспрепятствовать работе, проводимой в направлении заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сказал Гараев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!