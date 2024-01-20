Приведет ли ситуация в Йемене к столкновению между Ираном и США

Ситуация в Йемене не приведет к столкновению между Ираном и США.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, глава медиаплатформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу телеканалу ARB 24.

"Роль хуситов в политической, экономической и общественной жизни Йемена довольно велика, это от 40 до 42 процентов населения Йемена. Что касается протекающего в настоящее время процесса, операции против хуситов проводятся не впервые. На самом деле, существовала международная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую входила и Турция, эта коалиция время от времени проводила операции против хуситов. Особо хочу подчеркнуть, что пишется "хуситы", но подразумевается "Иран". Единственным государством, оказывающим поддержку хуситам в регионе, несомненно, является Иран. Хуситы же служат не только интересам Ирана в регионе, и в том, что ситуация достигла такого предела, был заинтересован и Запад", - сказал политический комментатор.

Он отметил, что можно с уверенностью сказать, что Иран и Запад, несмотря на все происходящие процессы, ни в коем случае не пойдут на открытую борьбу. "Непосредственно войны не будет. Потому что, как говорится, Иран нужен США, а США нужны Ирану. Сегодня Иран является прекрасным инструментом для того, чтобы держать арабский мир под угрозой и оказывать на него давление. Что касается Индии, то у нее есть интересы на Ближнем Востоке и даже на Кавказе. И поддержка ею Армении является наглядным тому примером. Но Индия не может напрямую влиять ни на Палестину, ни на Иран", - добавил Руфиз Хафизоглу.

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