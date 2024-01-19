https://news.day.az/politics/1630826.html НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - Хавьер Коломина
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - Хавьер Коломина
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал на своей странице в X, передает Day.Az.
"Провел встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими официальными лицами. Обсуждено дальнейшее укрепление сотрудничества НАТО-Армения. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - написал он.
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