НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина написал на своей странице в X, передает Day.Az.

"Провел встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими официальными лицами. Обсуждено дальнейшее укрепление сотрудничества НАТО-Армения. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - написал он.

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