Франция и некоторые европейские политические круги начали очередную кампанию против Азербайджана

Принятая Сенатом Франции антиазербайджанская резолюция, призывы к санкциям, а также позиция Европейского парламента против Азербайджана являются продолжением проводимой в отношении страны предвзятой и враждебной политики.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

"И Франция, и некоторые европейские политические круги, международные структуры начали очередную кампанию давления на Азербайджан. Это пример несправедливой и нечестной, основанной на двойных стандартах, лицемерной, двуличной политики", - сказал он.

Керимли отметил, что Азербайджан проводит достойную и честную политику. "Но, к сожалению, она была враждебно встречена со стороны этих сил. Однако эти круги ничего не смогут достичь. Азербайджанское государство своей решительной политикой предприняло шаги в направлении защиты национальных интересов и ни на шаг не собирается отступать от этого. Принятая в Милли Меджлисе Азербайджана резолюция, призыв к введению санкций против Франции оправданы и справедливы. Это достойный ответ на неподобающую политику Франции. Азербайджан постоянно стремится к обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе. Одной из основных задач для этого является нормализация отношений с Арменией, и предложение о подписании мирного договора доказательство тому, что Азербайджан постоянно предпринимал решительные меры в этом направлении. Позиция Азербайджана тверда и справедлива. Азербайджан и в дальнейшем будет продолжать придерживаться этой позиции. Давление на Азербайджан как со стороны Франции, так и со стороны некоторых других стран ЕС, определенных международных структур не даст никаких результатов", - сказал он.

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