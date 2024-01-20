Хикмет Гаджиев встретился с замминистра иностранных дел Турции

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Бураком Акчапаром.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.

В ходе встречи были проведены консультации по региональным вопросам.

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