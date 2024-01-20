https://news.day.az/politics/1630835.html Хикмет Гаджиев встретился с замминистра иностранных дел Турции
Хикмет Гаджиев встретился с замминистра иностранных дел Турции
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Бураком Акчапаром.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Турции.
В ходе встречи были проведены консультации по региональным вопросам.
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