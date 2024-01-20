https://news.day.az/politics/1630862.html МИД Турции поделился публикацией в связи с трагедией 20 Января
МИД Турции поделился публикацией в связи с трагедией 20 Января
Министерство иностранных дел Турции поделилось публикацией в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.
Day.Az представляет публикацию:
"С уважением чтим память наших азербайджанских братьев, погибших 20 Января 1990 года за независимость Азербайджана".
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