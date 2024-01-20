МИД Турции поделился публикацией в связи с трагедией 20 Января

Министерство иностранных дел Турции поделилось публикацией в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

Day.Az представляет публикацию:

"С уважением чтим память наших азербайджанских братьев, погибших 20 Января 1990 года за независимость Азербайджана".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!