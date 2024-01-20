Чтим память шехидов трагедии 20 Января

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) поделилась публикацией в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби, передает Day.Az.

"20 января 1990 года. Мы чтим наших шехидов трагедии "Черного января", - говорится в публикации ТЮРКСОЙ на странице в соцсети X.

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