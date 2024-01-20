https://news.day.az/politics/1630866.html Чтим память шехидов трагедии 20 Января - ТЮРКСОЙ
Чтим память шехидов трагедии 20 Января - ТЮРКСОЙ
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) поделилась публикацией в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби, передает Day.Az.
"20 января 1990 года. Мы чтим наших шехидов трагедии "Черного января", - говорится в публикации ТЮРКСОЙ на странице в соцсети X.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре