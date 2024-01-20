https://news.day.az/politics/1630867.html Организация тюркских государств разместила публикацию в связи с трагедией 20 Января
Организация тюркских государств разместила публикацию в связи с трагедией 20 Января
Организация тюркских государств (ОТГ) разместила пост в своем аккаунте в социальной сети X в связи с 20 января - Днем всенародной скорби в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "В этот день, вошедший в историю Азербайджана как "Черный январь", мы вместе с нашими братьями-азербайджанцами чтим память шехидов, отдавших жизнь во имя независимости своей Родины, разделяем их горе".
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