https://news.day.az/politics/1630886.html В Ханкенди найдено брошенное армянами вооружение
В Ханкенди найдено брошенное армянами вооружение
В Ханкенди обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 19 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 6 единиц автоматического оружия различных марок, 10 винтовок, 9 гранат, 2 магазина для патронов, 2091 патрон различных калибров и другие боеприпасы.
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