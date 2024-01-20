В Ханкенди найдено брошенное армянами вооружение

В Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 19 января на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 6 единиц автоматического оружия различных марок, 10 винтовок, 9 гранат, 2 магазина для патронов, 2091 патрон различных калибров и другие боеприпасы.

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