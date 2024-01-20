Следствие в отношении армянских сепаратистов продолжается с соблюдением международных конвенций

В данный момент следствие в отношении задержанных армянских сепаратистов, содержащихся в Баку, продолжается с соблюдением международных конвенций.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что эти лица занимались сепаратизмом, действуя незаконно на территории Азербайджана, фактически подчиняясь Армении.

"Проводятся обширные следственные мероприятия. Работы много. Следственные действия проводятся в соответствии с требованиями всех международных конвенций и национального законодательства. После того, как уголовное дело будет завершено и им будут предъявлены окончательные обвинения, дело будет передано для рассмотрения в суд", - добавил К.Алиев.

Напомним, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывшие так называемые "президенты" сепаратистов Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, Давит Манукян, который занимал "должность" так называемого "первого заместителя командующего армией обороны" и "служил" в звании "генерал-майора" сепаратистского режима в Карабахе, занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе - Рубен Варданян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Леви Мнацаканян - занимавший "должность" так называемого "министра обороны" сепаратистского режима в Карабахе, были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.

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