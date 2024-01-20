Азербайджанский народ идет на выборы с верой и желанием, чтобы победы и успехи на мировой политической арене продолжались

Азербайджанский народ идет на президентские выборы с верой и желанием, чтобы победы и успехи на мировой политической арене продолжались.

Как сообщает в субботу Day.Az, главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн поделился данным мнением с сайтом secki-2024.az по поводу внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля этого года.

Главред напомнил, что территориальная целостность Азербайджана была обеспечена антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными азербайджанской армией в Карабахе в сентябре 2023 года.

"Освободив город Ханкенди, последнее убежище сепаратистов, Азербайджан положил конец 30-летней оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул французский журналист.

По мнению Брюна, после этого страна вступила в новую эпоху, создавшую необходимость обновления.

"Обновление должно произойти с президентскими выборами. Ведь освобождение территорий от оккупации является прямым признаком возвращения на эти территории коренного населения, прожившего 30 лет в статусе вынужденных переселенцев. С этой точки зрения проведение выборов крайне важно. Потому что выборы охватят территории всех регионов страны. Бывшие вынужденные переселенцы, выселенные в 1993 году из Карабаха и Восточного Зангезура, после последних исторических событий смогут вернуться в Шушу, Агдам, Физули и принять участие в выборах на освобожденных территориях. В то же время избирательные участки были созданы в Ханкенди, Аскеране, Агдере и Ходжалы. То, что первыми выборами на всей территории страны будут президентские, безусловно, имеет уникальный символический характер.

В настоящее время Азербайджан признан Европейским Союзом надежным энергетическим партнером, в частности, разрабатывается амбициозный план энергетического перехода за счет строительства "умных" и ресурсосберегающих городов на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура. В преддверии крупнейшего глобального события COP29 крайне важно сохранить этот статус", - добавил Жан-Мишель Брюн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!