Минобороны Турции выразило соболезнования в связи с трагедией 20 Января

Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится на странице министерства в социальной сети Х.

"Мы со скорбью вспоминаем наших братьев, погибших в резне, произошедшей 20 января 1990 года в братском Азербайджане и известной как "Черный январь". Будучи одной нацией - двумя государствами, мы и впредь будем продолжать наше единство с нашими азербайджанскими тюркскими братьями", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается 34-я годовщина трагедии 20 Января.

Дата 20 января 1990 года вошла в историю, как героическая страница борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана. Действия советской армии против народных масс, вышедших на улицы и площади Баку и выражавших решительный протест против агрессивных действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительству ей со стороны руководства бывшего СССР, привели к небывалой трагедии.

Отважные граждане в те трагические дни в Азербайджане стали шехидами, поставив превыше всего свободу, честь и достоинство своей страны, своего народа.

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