20 Января - факел, зажженный во имя свободы Азербайджана

20 Января - это факел, зажженный во имя свободы Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем обращении к журналистам.

"Если за землю умирают, значит эта земля - Родина. 20 Января - это факел, зажженный во имя свободы. В ту ночь герои принесли в жертву свои жизни. Сегодняшняя дата - это день, когда началось стремление к свободе. Мы молимся о милости Божьей ко всем нашим шехидам. Мы верим, что все шехиды живут и будут жить вечно в сердцах не только народа Азербайджана, но и народа Турции", - сказал Д.Багчи.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается 34-я годовщина трагедии 20 Января.

Дата 20 января 1990 года вошла в историю, как героическая страница борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана. Действия советской армии против народных масс, вышедших на улицы и площади Баку и выражавших решительный протест против агрессивных действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительству ей со стороны руководства бывшего СССР, привели к небывалой трагедии.

Отважные граждане в те трагические дни в Азербайджане стали шехидами, поставив превыше всего свободу, честь и достоинство своей страны, своего народа.

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