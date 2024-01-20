В Ханкенди впервые за 34 года почтили память шехидов 20 Января

Впервые за 34 года в Ханкенди почтили минутой молчания память шехидов 20 Января.

Как сообщает в субботу Day.Az, министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры момента с минуты молчания.

В 12:00 по бакинскому времени в городе Ханкенди, как и на всей территории Азербайджана, минутой молчания почтили память шехидов 20 Января.

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