https://news.day.az/politics/1630933.html В Ханкенди впервые за 34 года почтили память шехидов 20 Января - ВИДЕО
В Ханкенди впервые за 34 года почтили память шехидов 20 Января - ВИДЕО
Впервые за 34 года в Ханкенди почтили минутой молчания память шехидов 20 Января.
Как сообщает в субботу Day.Az, министерство внутренних дел Азербайджана распространило кадры момента с минуты молчания.
В 12:00 по бакинскому времени в городе Ханкенди, как и на всей территории Азербайджана, минутой молчания почтили память шехидов 20 Января.
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