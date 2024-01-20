Миссия наблюдателей ОБСЕ будет внимательно следить за всеми ключевыми аспектами выборов в Азербайджане

Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) обнародовала свое намерение тщательно следить за всеми аспектами предстоящих внеочередных президентских выборов в Азербайджане, запланированных на 7 февраля.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, по словам пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ Кати Андруш, отличительной особенностью этих выборов является их проведение на всей территории Азербайджана.

"Задачи миссии включают агитацию, работу в социальных сетях, организацию выборов на всех уровнях, проверку избирательного законодательства и его реализацию, соблюдение основных свобод, а также освещение в СМИ и разрешение избирательных споров", - отметила она, отвечая на вопрос İkisahil.az о том, охватывает ли наблюдательная миссия все регионы Азербайджана.

В ответ на вопрос о посещении избирательных округов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, К.Андруш сообщила, что дополнительная информация о ходе наблюдения будет предоставлена накануне выборов.

Напомним, что наблюдательская миссия БДИПЧ ОБСЕ, находящаяся в Азербайджане, включает 11 международных экспертов из 9 стран ОБСЕ, 26 долгосрочных и 280 краткосрочных наблюдателей, которые будут следить за избирательным процессом в день выборов. Руководит миссией Иоган Мерфи, уроженец Ирландии.

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