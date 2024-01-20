Руководство минздрава Азербайджана почтило память шехидов 20 Января

В связи с 34-й годовщиной событий 20 Января руководство министерства здравоохранения Азербайджана посетило Аллею шехидов и почтило память погибших за свободу Азербайджана, сообщили в субботу Day.Az в министерстве.

"Героические сыновья и дочери Родины, погибшие во имя свободы, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. 20 Января стало поворотной точкой в жизни азербайджанского народа. Трудный, но славный путь, начавшийся в 1990 году, достиг своей самой славной вершины с Победой в Карабахской войне. Оккупированные Арменией наши земли были освобождены в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Да упокоит Аллах души наших шехидов!" - говорится в сообщении ведомства.

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