Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступление Пашиняна опубликовано на его странице в Facebook, сообщает Day.Az.

"Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу", - отметил он.

Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой, добавил Пашинян.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений, заявил, что Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении.

"Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих "советников" в некоторых европейских столицах. Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии", - сказал глава государства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!