Каковы функции наблюдателей на президентских выборах?
В памятке, подготовленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в связи с президентскими выборами, назначенными на 7 февраля в Азербайджане, разъяснены права и обязанности лиц, которые будут наблюдать за выборами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, памятка предназначена для использования местными и международными (иностранными) наблюдателями.
Принципы проведения наблюдения
Наблюдатели не должны влиять на избирательный процесс в интересах кандидата или политической партии.
Согласно принципам, необходимо учитывать все обстоятельства и факты, относящиеся к наблюдаемым действиям.
Наблюдение должно проводиться открыто, а его выводы должны основываться на фактах.
Какие требования должны соблюдать наблюдатели?
Наблюдатели обязаны соблюдать законы, уважительно относиться ко всем кандидатам, избирательному праву граждан.
Наблюдатели должны уважать свободу СМИ и не должны препятствовать работе субъектов СМИ, занимающихся своей профессиональной деятельностью.
Кроме того, наблюдатели не должны вмешиваться в избирательные кампании кандидатов, политических партий и блоков политических партий и нарушать их.
Они должны уважать юридически подтвержденные результаты выборов, а подавая жалобы в соответствующий орган, соблюдать решения по этой жалобе.
Несоблюдение наблюдателями требований законодательства влечет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.
Наблюдатели имеют право:
- находиться в комнате для голосования соответствующего избирательного участка в любое время в день выборов,
- наблюдать за заседаниями избирательной комиссии в день выборов,
- знакомиться со списками избирателей,
- наблюдать за действиями, которые участковая избирательная комиссия должна выполнить до открытия избирательного участка,
- встречаться с зарегистрированными кандидатами и их представителями,
- обращаться с предложениями и замечаниями по организации голосования к председателю участковой избирательной комиссии или лицу, его замещающему.
- наблюдать за маркировкой невидимыми чернилами пальцев избирателей, выдачей избирательных бюллетеней и так далее.
Более подробно с правами и обязанностями наблюдателей можно ознакомиться на сайте ЦИК.
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