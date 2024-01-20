Каковы функции наблюдателей на президентских выборах?

В памятке, подготовленной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в связи с президентскими выборами, назначенными на 7 февраля в Азербайджане, разъяснены права и обязанности лиц, которые будут наблюдать за выборами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Secki-2024.az, памятка предназначена для использования местными и международными (иностранными) наблюдателями.

Принципы проведения наблюдения

Наблюдатели не должны влиять на избирательный процесс в интересах кандидата или политической партии.

Согласно принципам, необходимо учитывать все обстоятельства и факты, относящиеся к наблюдаемым действиям.

Наблюдение должно проводиться открыто, а его выводы должны основываться на фактах.

Какие требования должны соблюдать наблюдатели?

Наблюдатели обязаны соблюдать законы, уважительно относиться ко всем кандидатам, избирательному праву граждан.

Наблюдатели должны уважать свободу СМИ и не должны препятствовать работе субъектов СМИ, занимающихся своей профессиональной деятельностью.

Кроме того, наблюдатели не должны вмешиваться в избирательные кампании кандидатов, политических партий и блоков политических партий и нарушать их.

Они должны уважать юридически подтвержденные результаты выборов, а подавая жалобы в соответствующий орган, соблюдать решения по этой жалобе.

Несоблюдение наблюдателями требований законодательства влечет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

Наблюдатели имеют право:

- находиться в комнате для голосования соответствующего избирательного участка в любое время в день выборов,

- наблюдать за заседаниями избирательной комиссии в день выборов,

- знакомиться со списками избирателей,

- наблюдать за действиями, которые участковая избирательная комиссия должна выполнить до открытия избирательного участка,

- встречаться с зарегистрированными кандидатами и их представителями,

- обращаться с предложениями и замечаниями по организации голосования к председателю участковой избирательной комиссии или лицу, его замещающему.

- наблюдать за маркировкой невидимыми чернилами пальцев избирателей, выдачей избирательных бюллетеней и так далее.

Более подробно с правами и обязанностями наблюдателей можно ознакомиться на сайте ЦИК.

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