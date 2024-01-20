Средства в избирательных фондах имеют целевое назначение

Средства, находящиеся в избирательных фондах, имеют целевое назначение. На основе этих средств осуществляется материальное обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на вопросы выдвижения кандидатов, оплата труда соответствующих лиц по сбору подписей избирателей, финансирование работ, связанных с предвыборной агитацией.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, об этом сказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Рамиз Ибрагимов.

"ЦИК утвердил список СМИ, подавших заявки в установленные законодательством сроки и порядке на участие в платной предвыборной агитации на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля, и разместил список на своей официальной странице в интернете. Согласно статье 90.3 Избирательного кодекса право распоряжаться средствами, находящимися в избирательном фонде, принадлежит кандидату, создавшему этот фонд, зарегистрированному кандидату, политической партии, блоку политических партий. В статье 90.4 Избирательного кодекса указывается, что кандидатам, зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, блокам политических партий запрещается использовать для финансирования своей предвыборной деятельности иные денежные средства, кроме поступивших в избирательные фонды", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что статья 191 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики устанавливает правила создания, источника, верхнего предела и расходования избирательных фондов кандидатов в президенты. Согласно закону, избирательный фонд кандидата формируется за счет добровольных пожертвований граждан, юридических лиц, личных средств, внесенных в фонд кандидатами в президенты, а также средств, предоставленных блоком политических партий или блоком политических партий для кандидатов, выдвинутых блоком политических партий. Верхний предел избирательного фонда для кандидата установлен в размере 10 миллионов манатов.

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