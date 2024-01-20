Али Асадов встретился с вице-президентом bp

20 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и bp, была отмечена важность проектов, реализуемых bp в нашей стране.

"Рассмотрены работы, проводимые совместно с компанией bp по строительству солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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