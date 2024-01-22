Теневой арсенал Армении - Калашникову и не снилось

Автор: Лейла Таривердиева

Парламент Армении на минувшей неделе во втором и окончательном чтении одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании оборота оружия". После вступления изменений в силу граждане получат право на ношение огнестрельного оружия при соблюдении ряда требований. В частности, они должны будут пройти тест на психическую устойчивость и получить лицензию. Как сообщают армянские СМИ, автор проекта, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Вилен Габриелян отметил, что между первым и вторым чтениями в проект были внесены изменения. В частности, установлен запрет на использование несовершеннолетними газовых баллончиков и других средств, вызывающих раздражение или распыляющих аэрозоль.

Свободное владение гражданами огнестрельным оружием это тренд, за которым одна за другой следуют страны Европы, в некоторых из них такое право закреплено даже конституцией. В США вопрос оружия давно не вопрос. В половине штатов ношение оружия разрешено, и, как утверждается, там, где действуют эти правила, уровень криминала гораздо ниже, чем там, где оружие запрещено. Не будем спорить с этими утверждениями, однако, частые расстрелы, устраиваемые в учебных заведениях и на улицах американских городов, не очень помогают поддерживать эту теорию. Причем, чаще всего, неадекватные стрелки владеют оружием на законных основаниях.

По всему видно, что Армения тоже хочет не отставать от общих трендов. Но у этой страны имеются свои нюансы. Вполне возможно, что, дав разрешение на оборот оружия, власти страны просто надеются легализовать огромное количество неучтенного вооружения, которое имеется на руках у населения. Легализация позволит как-то взять по контроль арсенал, которым располагают граждане. Известно, что немалое количество оружия осталось на руках еще после апрельских боев 2016 года, в 2020 году теневой арсенал значительно пополнился, а в связи с переездом десятков тысяч боевиков из Карабаха в Армению ситуация осложнилась еще больше.

На днях глава МВД Армении Ваге Казарян заявил о пропаже большого количества оружия после 44-дневной войны. Бесследно исчезли 17 тысяч автоматов Калашникова, принадлежавших вооруженным силам страны. Об этом он заявил, отвечая на пресс-конференции на вопрос о судьбе оружия, привезенного карабахскими релокантами в Армению. Никаких других подробностей странного происшествия министр сообщить не смог.

В принципе, особой тайны тут, думается, нет. Более десяти тысяч армянских дезертиров, бежавших в фронта во время Второй карабахской войны, наверняка покидали свои позиции не с пустыми руками. Конечно, каждая единица оружия имеет инвентарный номер, конкретное лицо, к которому прикреплено, и так далее. Но все это не имеет значения, когда мы говорим об армянской армии. Если там до сих пор не могут подсчитать точное количество дезертиров и погибших в войне 2020 года, стоит ли говорить о пропавшем вооружении.

Тут самое время напомнить о том, что происходило во время и после апрельских боев 2016 года. Так как оккупационные подразделения ВС Армении побежали, обгоняя даже уносящих ноги от линии фронта гражданских, Еревану пришлось прибегнуть к услугам так называемых "ветеранов", а говоря проще - бандформирований, состоящих из террористов и участников Первой карабахской войны. Эти преступники выразили готовность заменить собой действующую армию, и им было выдано оружие. Никакого перелома в ходе боев престарелые бандиты произвести не смогли, однако сдавать выданное оружие отказались. Эти банды представляли угрозу для власти самого Сержа Саргсяна, и по возвращении со встречи с Президентом Азербайджана в Вене, он отдал приказ расформировать и разоружить "добровольцев". В Карабах, по данным армянских СМИ, отправились около пяти тысяч "ополченцев", около двух тысяч из них получили оружие. Большого желания вернуть оружие добровольческие банды не выразили, зато начались терки между ереванскими и карабахскими "ополченцами", где оно очень пригодилось.

Это вооружение всплыло через несколько месяцев во время мятежа саснацреровцев в Ереване, когда бывшими полевыми командирами был захвачен полицейский пост, взяты заложники, убиты полицейские. Кстати, сориентировавшись, находившийся тогда в оппозиции Никол Пашинян попытался возглавить мятеж с требованием отставки Саргсяна, но "ветераны" не сочли его за своего.

Так что теневой арсенал в Армении имеется, и немалый. После Второй карабахской войны он пополнился, и власти ничего не смогли сделать, чтобы собрать все вывезенное из Карабаха окольными путями вооружение. Еще раз напомним о более чем десяти тысячах дезертиров, бежавших не с пустыми руками. Пропавшие из арсенала 17 тысяч автоматов это, знаете ли, не шутка. И то, что глава МВД признается в наличии такой проблемы, является большим позором для страны. Могут исчезнуть пара десятков единиц, но 17 тысяч...

После 44-девной войны жители приграничных сел Сюникской области (Западный Загезур) неоднократно обращались к властям с требованием раздать им оружие для якобы защиты от азербайджанцев. Власти области постарались уйти от опасной темы, указав, что "если каждый возьмет оружие и сделает, что думает, то "сложится очень плохая ситуация". Очень здравый подход, в отличие от подходов бывшего министра обороны Давида Тонояна, лоббировавшего вопрос создания военизированного народного ополчения на линии соприкосновения. Тоноян был готов раздавать оружие гражданскому населению направо и налево, лишь бы армии не пришлось особо напрягаться. За три недели до Второй карабахской войны МО Армении вынесло на общественное обсуждение проект создания военизированного ополчения с целью "придать вопросу обороны Республики Армения всеобщее и всенародное значение". Тоноян признавал, что в случае масштабной войны ресурсов армянской армии может не хватить. То есть МО требовалось пушечное мясо.

Сразу после подписания Трехстороннего заявления военная полиция Армении призвала военнослужащих, вернувшихся из Карабаха и демобилизованных, сдать полученное оружие. В очередной раз было доказано, что ВС Армении это шарашкина контора, где демобилизованные военнослужащие могут спокойно унести с собой оружие, которое потом приходится собирать. Конечно, отступающие подразделения разгромленной армии обычно не следуют нормам и порядкам воинской дисциплины - им не до этого. Но дело в том, что в Армении подобная ситуация всегда была нормой. У наших соседей вообще очень своеобразное представление об армии и воинской дисциплине. Вспомним, как целое миротворческое (элитное) подразделение ВС Армении покинуло часть, чтобы присоединиться к шествиям Пашиняна в апреле 2018 года. А во время войны армянские подразделения массово покидали позиции и прятались по лесам и пещерам в ожидании окончания боев.

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Теперь у Пашиняна появилась новая проблема. Релоканты, среди которых тысячи - это члены незаконных вооруженных формирований. Антитеррористическая операция Азербайджана оказала Николу большую услугу, разоружив большинство боевиков и террористов, их арсеналы продолжают обнаруживаться на освобожденных территориях до сих пор (кстати, может среди обнаруженного есть и те таинственно исчезнувшие автоматы Калашникова?) Тем не менее, в Армению переехала масса людей, имевших при себе оружие. В период оккупации Карабах был серой зоной, и говорить об учете вооружений было бы смешно. В Ереване это прекрасно знают. Знают там так же, что это оружие, учитывая ситуацию, может быть в любой момент повернуто против властей. Причем, МВД страны открыто называет ввезенное их Карабаха оружие незаконным. То есть на территории Азербайджана это вооружение было "законным", а оказавшись в РА, поменяло свой статус?

Пашиняну не удастся собрать теневой арсенал. Единственная возможность взять на учет количество и состав имеющегося на руках населения оружия, это внести изменения в соответствующее законодательство. Но параллельно следует объявить и амнистию владельцев незаконного оружия, чтобы они захотели вывести его из тени.

Одним словом, Армения продолжает перенимать европейские стандарты. Только начала она этот процесс не с той стороны.