Теневой арсенал Армении - Калашникову и не снилось

Автор: Лейла Таривердиева

Парламент Армении на минувшей неделе во втором и окончательном чтении одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании оборота оружия". После вступления изменений в силу граждане получат право на ношение огнестрельного оружия при соблюдении ряда требований. В частности, они должны будут пройти тест на психическую устойчивость и получить лицензию. Как сообщают армянские СМИ, автор проекта, депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Вилен Габриелян отметил, что между первым и вторым чтениями в проект были внесены изменения. В частности, установлен запрет на использование несовершеннолетними газовых баллончиков и других средств, вызывающих раздражение или распыляющих аэрозоль.

Свободное владение гражданами огнестрельным оружием это тренд, за которым одна за другой следуют страны Европы, в некоторых из них такое право закреплено даже конституцией. В США вопрос оружия давно не вопрос. В половине штатов ношение оружия разрешено, и, как утверждается, там, где действуют эти правила, уровень криминала гораздо ниже, чем там, где оружие запрещено. Не будем спорить с этими утверждениями, однако, частые расстрелы, устраиваемые в учебных заведениях и на улицах американских городов, не очень помогают поддерживать эту теорию. Причем, чаще всего, неадекватные стрелки владеют оружием на законных основаниях.

Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе - СПИСОК - ВИДЕО

Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе - СПИСОК - ВИДЕО

По всему видно, что Армения тоже хочет не отставать от общих трендов. Но у этой страны имеются свои нюансы. Вполне возможно, что, дав разрешение на оборот оружия, власти страны просто надеются легализовать огромное количество неучтенного вооружения, которое имеется на руках у населения. Легализация позволит как-то взять по контроль арсенал, которым располагают граждане. Известно, что немалое количество оружия осталось на руках еще после апрельских боев 2016 года, в 2020 году теневой арсенал значительно пополнился, а в связи с переездом десятков тысяч боевиков из Карабаха в Армению ситуация осложнилась еще больше.

На днях глава МВД Армении Ваге Казарян заявил о пропаже большого количества оружия после 44-дневной войны. Бесследно исчезли 17 тысяч автоматов Калашникова, принадлежавших вооруженным силам страны. Об этом он заявил, отвечая на пресс-конференции на вопрос о судьбе оружия, привезенного карабахскими релокантами в Армению. Никаких других подробностей странного происшествия министр сообщить не смог.

В принципе, особой тайны тут, думается, нет. Более десяти тысяч армянских дезертиров, бежавших в фронта во время Второй карабахской войны, наверняка покидали свои позиции не с пустыми руками. Конечно, каждая единица оружия имеет инвентарный номер, конкретное лицо, к которому прикреплено, и так далее. Но все это не имеет значения, когда мы говорим об армянской армии.  Если там до сих пор не могут подсчитать точное количество дезертиров и погибших в войне 2020 года, стоит ли говорить о пропавшем вооружении.

Тут самое время напомнить о том, что происходило во время и после апрельских боев 2016 года. Так как оккупационные подразделения ВС Армении побежали, обгоняя даже уносящих ноги от линии фронта гражданских, Еревану пришлось прибегнуть к услугам так называемых "ветеранов", а говоря проще - бандформирований, состоящих из террористов и участников Первой карабахской войны. Эти преступники выразили готовность заменить собой действующую армию, и им было выдано оружие. Никакого перелома в ходе боев престарелые бандиты произвести не смогли, однако сдавать выданное оружие отказались. Эти банды представляли угрозу для власти самого Сержа Саргсяна, и по возвращении со встречи с Президентом Азербайджана в Вене, он отдал приказ расформировать и разоружить "добровольцев". В Карабах, по данным армянских СМИ, отправились около пяти тысяч "ополченцев", около двух тысяч из них получили оружие. Большого желания вернуть оружие добровольческие банды не выразили, зато начались терки между ереванскими и карабахскими "ополченцами", где оно очень пригодилось.

Это вооружение всплыло через несколько месяцев во время мятежа саснацреровцев в Ереване, когда бывшими полевыми командирами был захвачен полицейский пост, взяты заложники, убиты полицейские. Кстати, сориентировавшись, находившийся тогда в оппозиции Никол Пашинян попытался возглавить мятеж с требованием отставки Саргсяна, но "ветераны" не сочли его за своего.

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Так что теневой арсенал в Армении имеется, и немалый. После Второй карабахской войны он пополнился, и власти ничего не смогли сделать, чтобы собрать все вывезенное из Карабаха окольными путями вооружение. Еще раз напомним о более чем десяти тысячах дезертиров, бежавших не с пустыми руками. Пропавшие из арсенала 17 тысяч автоматов это, знаете ли, не шутка. И то, что глава МВД признается в наличии такой проблемы, является большим позором для страны. Могут исчезнуть пара десятков единиц, но 17 тысяч...

После 44-девной войны жители приграничных сел Сюникской области (Западный Загезур) неоднократно обращались к властям с требованием раздать им оружие для якобы защиты от азербайджанцев. Власти области постарались уйти от опасной темы, указав, что "если каждый возьмет оружие и сделает, что думает, то "сложится очень плохая ситуация". Очень здравый подход, в отличие от подходов бывшего министра обороны Давида Тонояна, лоббировавшего вопрос создания военизированного народного ополчения на линии соприкосновения. Тоноян был готов раздавать оружие гражданскому населению направо и налево, лишь бы армии не пришлось особо напрягаться. За три недели до Второй карабахской войны МО Армении вынесло на общественное обсуждение проект создания военизированного ополчения с целью "придать вопросу обороны Республики Армения всеобщее и всенародное значение". Тоноян признавал, что в случае масштабной войны ресурсов армянской армии может не хватить. То есть МО требовалось пушечное мясо.

Сразу после подписания Трехстороннего заявления военная полиция Армении призвала военнослужащих, вернувшихся из Карабаха и демобилизованных, сдать полученное оружие. В очередной раз было доказано, что ВС Армении это шарашкина контора, где демобилизованные военнослужащие могут спокойно унести с собой оружие, которое потом приходится собирать. Конечно, отступающие подразделения разгромленной армии обычно не следуют нормам и порядкам воинской дисциплины - им не до этого. Но дело в том, что в Армении подобная ситуация всегда была нормой. У наших соседей вообще очень своеобразное представление об армии и воинской дисциплине. Вспомним, как целое миротворческое (элитное) подразделение ВС Армении покинуло часть, чтобы присоединиться к шествиям Пашиняна в апреле 2018 года. А во время войны армянские подразделения массово покидали позиции и прятались по лесам и пещерам в ожидании окончания боев.  

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Теперь у Пашиняна появилась новая проблема. Релоканты, среди которых тысячи - это члены незаконных вооруженных формирований. Антитеррористическая операция Азербайджана оказала Николу большую услугу, разоружив большинство боевиков и террористов, их арсеналы продолжают обнаруживаться на освобожденных территориях до сих пор (кстати, может среди обнаруженного есть и те таинственно исчезнувшие автоматы Калашникова?) Тем не менее, в Армению переехала масса людей, имевших при себе оружие. В период оккупации Карабах был серой зоной, и говорить об учете вооружений было бы смешно. В Ереване это прекрасно знают. Знают там так же, что это оружие, учитывая ситуацию, может быть в любой момент повернуто против властей. Причем, МВД страны открыто называет ввезенное их Карабаха оружие незаконным. То есть на территории Азербайджана это вооружение было "законным", а оказавшись в РА, поменяло свой статус?

Пашиняну не удастся собрать теневой арсенал. Единственная возможность взять на учет количество и состав имеющегося на руках населения оружия, это внести изменения в соответствующее законодательство. Но параллельно следует объявить и амнистию владельцев незаконного оружия, чтобы они захотели вывести его из тени.

Одним словом, Армения продолжает перенимать европейские стандарты. Только начала она этот процесс не с той стороны.