Предстоящие президентские выборы определят будущую политическую историю Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом secki-2024.az сказал декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что Азербайджан освободил от оккупации свои земли, полностью восстановил свою территориальную целостность, обеспечил свой суверенитет на всей территории страны.

"Азербайджан стремится к обеспечению регионального мира и стабильности, играет ведущую роль в тюркском мире, сотрудничает с Европейским союзом в области энергетики, внес огромный вклад в период председательства в Движении неприсоединения", - сказал Юдже.

Страна доказала, что является надежным и сильным государством в регионе, добавил он.

Юдже отметил, что Азербайджан возрождает освобожденный от оккупации Карабах, стремится реализовать модель постнефтяного развития, является центром притяжения для иностранных инвесторов, нацелен на устойчивое развитие.

Он подчеркнул, что предстоящие выборы обусловят начало новой эры развития в Азербайджане.

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