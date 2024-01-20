Макрон продолжает стрелять себе в ногу и ослаблять Францию

Французы - не единственные представители Запада, присутствующие в Сахеле. Соединенные Штаты во имя борьбы с джихадом также держат там войска и проводят постоянную дипломатическую деятельность в регионе. Более того, они с неприятием относятся к дезинтеграции франко-африканских отношений с 2017 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье The Wall Street Journal, выдержка из которой опубликована на сайте африканского информационного агентства Mondafrique.

Как отмечает издание, с 1960-х годов Соединенные Штаты передали африканскую политику в руки Франции, поскольку совпадение их интересов убедило их позволить бывшей колониальной державе "позаботиться" об этом регионе. Но с 2017 года Америка с разочарованием наблюдает за тем, как Макрон становится причиной переворотов в Африке.

"Главная миссия США в регионе - военная. Этот переворот подорвал усилия Америки по борьбе с джихадистским восстанием в Западной Африке, в результате которого с 2017 года погибло около 41 000 человек. За последнее десятилетие Вашингтон потратил сотни миллионов долларов на вооружение и обучение местных армий для борьбы с повстанцами. Сегодня эти же командиры налаживают связи с Россией в сфере безопасности и, в случае с Мали, нанимают людей из группы Вагнера.

А затем в Сахеле участились государственные перевороты против марионеток Франции: свержение Кейты в Мали, затем Буркина-Фасо, и наконец свержение режима Нигера - главного союзника США в этом регионе, где они разместили наибольшее количество войск. Этот последний путч вынудил американцев сократить присутствие войск почти наполовину, а также уменьшить активность беспилотников с базы в городе Агадес. Сообщается, что американцы ведут переговоры "о размещении беспилотников в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине в попытке остановить распространение джихадистов".

Первоначальный страх всё ещё сохраняется: Западная Африка может стать убежищем, из которого исламистские террористические группировки смогут нападать на Запад. Именно с учетом этого США убедили Макрона не сокращать численность французских войск в регионе", - подчеркивается в статье.

The Wall Street Journal также указала на все ошибки, которые Макрон совершил в африканской политике. Считается, что он превратил операцию "Бархан" из успешной инициативы (в частности, освобождение города Тимбукту) в дипломатическую катастрофу из-за ошибок в командовании и коммуникации, неудач в информационной войне и обещаний, которые было невозможно выполнить - или которые французское правительство не собиралось выполнять.

"Усилия администрации Макрона по противодействию дезинформации часто были неуклюжими. Он произносит речь, которая заставляет молодых людей поверить в то, что он собирается избавиться от африканских диктаторов. А потом он ничего не делает. Это ослабляет позиции Франции и демонстрирует крайнее высокомерие по отношению к главам африканских государств. Макрон продолжает стрелять себе в ногу", - заключается в материале.