Армянское лобби в США атаковало посла Израиля в Азербайджане

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянское лобби в США атаковало в соцсетях посла Израиля в Азербайджане.

Day.Az представляет публикацию:

Совсем армяне свихнулись. АНКА, главная армянская лоббистская организация в США, нападает в соцсетях на посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика за то, что он почтил память жертв трагедии 20 января.

Мало того, они утверждают, что у Дика - армянские корни, а значит он тем более "не имел права" идти туда и возлагать цветы к могилам мирного населения, убитого советскими войсками.

Естественно, действия посла АНКА связывает с "антиармянсими шагами Израиля" - тут вообще смешно.

Ай идиоты, Дик - не Армении, а Израиля посол. И логично, что его действия отвечают интересам его страны в Азербайджане. Это раз.

А то, что у вашей страны с Израилем отношения не очень - так это ваша вина, армян, и ничья больше. Это два.

И наконец, третье. Там было много иностранных послов. Например, посол США Либби тоже посетил Аллею шехидов, тоже возложил цветы и опубликовал пост в Х.

Но что-то подсказывает, что вспомнить об этом у АНКА одного места не хватит.

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