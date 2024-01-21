В Агдаме взорвалась мина

В результате взрыва мины в Агдамском районе пострадал один человек.

Об этом Day.Az сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что 21 января около 13:30 в полицию поступила информация о взрыве мины на территории Агдамского района. Житель Агджабединского района Фаиг Сайяд оглу Абышев (1980 г.р.) получил ранение в ногу. Гражданин был эвакуирован в больницу сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

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