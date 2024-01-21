Политическое фальшивомонетничество

Автор: Азер Мамедов

На днях Сенат Франции принял антиазербайджанскую резолюцию. Сразу скажу, что ничего не имею против французского народа. Напротив, с большим уважением отношусь к нему. Ведь за последние несколько столетий этот народ дал человечеству великих просветителей, деятелей искусства, культуры, литературы, мыслителей, философов, общественно-политических деятелей, которые стали причиной заметных толчков развития и формирования цивилизационных общечеловеческих ценностей.

К сожалению, современная Франция выглядит иначе. Видимо прогрессивные идеи известных французских просветителей, философов обошли стороной их родину. Стоит только взглянуть на историю Франции за последние двести лет, то, что она творила в Алжире, Сенегале, Нигере и в других странах Африки, Азии и Тихоокеансокго региона, и не остается сомнений в том, что это государство все это время совершало самые бесчеловечные действия: геноцид алжирцев более полутора миллионов человек, повсеместное жестокое обращение с коренным населением на всех оккупированных территориях, разграбление природных ресурсов, экоцид, культуроцид и прочие противозаконные действия.

Думаю, что французский фашизм в отношении местного населения в ее колониях выглядит страшнее и более изощренным, чем гитлеровский фашизм. Помните фото французских солдат и офицеров на фоне убитых, обезглавленных алжирцев, в некоторых случаях держащих в руках отрубленные головы тех же алжирцев. Есть множество исторических документов, свидетельствующих о французских зверствах на этих территориях.

Сегодня уже XXI век, Франция позиционирует себя, как светочь демократии, свободы, равенства, братства и прочих цивилизационных ценностей, коими успешно пользуется, как витринная декорация.

Ведь до сих пор Франция не осудила собственные зверства, учиненный геноцид, оккупацию территорий и прочие нарушения международного права, не покаялась и не понесла наказание за это. Международный уголовный суд молчит по этому поводу, ООН, где Франция, к сожалению, ялвяется постоянным членов СовБеза с правом вето, тоже молчит. Одним словом, международные институты, которые стоят на страже международного права до сих пор не дали политическую и правовую оценку действиям Франции. Очевидно, что мы имеем дело с избирательным применением международного права. Совершенно справедливо сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев о том, что международные законы приняты для применения к слабым странам.

Конечно, в этой статье невозможно перечислить все преступления Франции, совершенные за последние два столетия. Но задаешься вопросом, имея подобную совершенно неприглядную историю, может ли Франция претендовать на место беспристрастного судьи и хранителя и защитника общечеловеческих цивилизационных ценностей. Без покаяния и порицания собственных преступлений имеет ли она моральное право говорить с высоких международных трибун о высоких материях и заниматься нравоучением? Конечно, нет.

Теперь вернемся к тому, с чего начали. Конечно же, подобные бумажки, которые содержат антиазербайджанскую резолюцию, не влекут за собой никаких политических и юридических последствий. Предназначение этой бумажки - в корзину. Но все же хотел бы немного остановиться на этой политической спекуляции.

Сколько антиармянских резолюций принял французский парламент за почти тридцатилений период оккупации азербайджанских территорий? Ни одной.

Сколько антиармяских резолюций принял парламент Франции, когда армянские бандиты изгнали около одного миллиона азербайджанцев из мест их постоянного проживания, когда были подвергнуты этническогой чистке сотни тысяч азербайджанцев на территории Армении, когда учинили Ходжалинский геноцид? Ни одной.

Почему эти же парламентарии так радеющие за права человека, за все эти годы ни одного слова не сказаали о праве 300'000 азербайджанцев на возвращение в свои дома на территории Армении, где они жили тысячелетиями, откуда их изгнали насильственно, стреляя в спину детям, старикам и женщинам? Конечно же, было бы наивно ожидать ответа на эти вопросы со стороны французских властей. Ответ очевиден, Франция уже окончательно сорвала остатки маски лицемерия, и вооружившись клеветой и наглой ложью, пытается ущипнуть Азербайджан. Подобные попытки, кроме как пустое сотрясение воздуха, ничего из себя представлять не смогут. Потому, что нет ни одного состоятельного довода, который бы позволил осудить действия Азербайджана. Напротив, на стороне Азербайджана международное права и справедливость.

Деструктивные действия Франции нанесут ущерб ее интересам в Азербайджане. Не секрет, что французские бизнес-структуры достаточно широко представлены здесь. Достаточно только вспомнить крупную нефте-газовую компанию Тоталь-энержи (TotalEnergies), и совершенно справедливо парламент Азербайджана обратился к собственному правительству с предложением о выдворении французского бизнеса с территории Азербайджана.

Смело можно утверждать, что последствия испорченных межгосударственных отношений на себе почувствуют в ощутимой мере жители Франции, нежели - Азербайджана. Францию изгнали из стран Африки, из многих других регионов мира, и этот процесс продолжается в том числе благодаря деятельности БИГ (Бакинской инициативной группе).

Будучи лишенной возможности получать уран для работы атомных электростанций в Нигере, Франция надеется в будущем покупать его у Казахстана. Здесь страной-транзитером может быть только Азербайджан.

Подытоживая краткий анализ политических событий, хотел бы сказать, что контрпродуктивная деятельность французских властей за последние семь лет отбросила ее на десятилетия назад, хотя в период предвыборной компании в 2017-ом году Макрон раздавал совершенно противоположные обещания.

Внешняя политика администрации Эммануэля Макрона провалилась с треском, Франция потеряла ряд бывших колоний, и этот процесс уверенно набирает обороты. Внутренняя политика тоже потерпела неудачу. Обстановка накалена до предела. Во всех сферах экономики и социальной жизни обострились нерешенные вопросы, миграционная политика себя не оправдала, межнациональные, межкультурные трещины углубились. Я бы сказал, что Э. Макрон напоминает М.С. Горбачева в период 1990-1991 гг. Конечно же, распад любой империи неизбежен.

Нуклюжие попытки Э. Макрона упрочить свою власть путем отставки премьер-министра и министра иностранных дел не в состоянии спасти его репутацию, поскольку по существу для людей ничего не меняется.

Что же, мы стали свидетелями того, что моральная деградация не обошла стороной Сенат Франции в той же мере, что и президента и кабинета министров. Политический дилетант, который так и не смог вырасти из штанин среднего банковского клерка в крупного политического деятеля, сделал новое назначение в лице таких высоконравственных людей, как Габриэль Атталь и Стефан Сежурне, которые составляют единую семью.

Некоторые утверждают, что Сежурне является мужем Атталя, но точно неизвестно, может все наоборот. В конце-то концов это не столь важно для рядового француза и это личное дело двух мужчин, кто из них главнее в семье.

Безусловно все это является очередной попыткой Франции понравиться Армении с целью вовлечения ее в сферу своего политического влияния.

Хочется надеяться, что у Армении благоразумие возьмет верх, и она не купится на фальшивые французские политические монеты.

В таком случае, у Армении появится шанс наладить нормальные, адекватные отношения с соседями, что соответствует интересам армянского народа, что создаст необходимые условия для дальнейшего успешного развития ее политической и экономической системы.

Желаю французскому народу счастья и благополучия.