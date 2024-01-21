Зангезурский коридор: катализатор стабильности на Южном Кавказе

Открытие Зангезурского коридора, транспортного маршрута, связывающего материковый Азербайджан с его эксклавом Нахчыван через территорию Армении, может повысить вероятность стабильного мира на Южном Кавказе. Ключевой аргумент прост: благодаря Зангезурскому коридору у Азербайджана и Армении появится шанс участвовать в совместном проекте, что уменьшит вероятность возобновления военных действий.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье заместителя главного редактора Day.Az Эмина Севдималиева, опубликованной на европейском аналитическом портале Modern Diplomacy. Представляем вашему вниманию основные моменты публикации:

Мы можем изучить теоретическое объяснение этой идеи, чтобы лучше понять ее и повысить предсказательную силу аргумента. Теория экономической взаимозависимости утверждает, что международная торговля и сотрудничество укрепляют отношения между странами, предлагая доступ к товарам и услугам, которые страны не могут производить самостоятельно.

Теоретический подход предполагает, что экономически взаимосвязанные страны с меньшей вероятностью будут участвовать в вооруженных конфликтах и с большей вероятностью будут сотрудничать, поскольку потери, вызванные конфронтацией, перевешивают потенциальные выгоды. Основная идея, применимая к случаю Азербайджана и Армении, заключается в том, что экономическое сотрудничество умиротворит политическую напряженность между сторонами.

Исходя из теоретических представлений, запуск Зангезурского коридора будет стимулировать Азербайджан и Армению к развитию более значимых отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве. В конце концов, между Баку и Ереваном никогда не было никаких экономических отношений, которые могли бы облегчить ситуацию, в которой эти страны оказались в течение предыдущих трех десятилетий. Старт транспортного и экономического сотрудничества внесет определенный уровень предсказуемости в отношения между государствами, тем самым сдерживая развитие потенциальной конфликтной динамики.

Тем не менее, в Армении существует несколько предвзятое восприятие Зангезурского коридора, при этом некоторые утверждают, что запуск коридора негативно повлияет на национальные интересы. Однако такой аргумент неубедителен, поскольку у Азербайджана и Армении не будет средств сдерживания против будущих конфликтов, и динамика конфликта может возникнуть вновь, если коридор останется концепцией. Становление взаимозависимым и переплетенным в экономическом сотрудничестве улучшит возможности для будущего сотрудничества между государствами. Если коридор не будет запущен, Баку и Ереван потеряют больше от возобновления боевых действий.

Другая критика Зангезурского коридора в Армении вращается вокруг идеи, что этот маршрут свяжет Азербайджан и Турцию, тем самым сделав эти страны более могущественными по сравнению с Арменией. Хотя это наблюдение логично, его можно отнести к категории заблуждений. Сторонники этого аргумента критикуют транспортный маршрут, утверждая, что он укрепит позиции Баку и Анкары по отношению к Еревану, игнорируя преимущества, которые получит Армения. Восприятие транспортного маршрута с точки зрения сравнения относительного прироста мощи между Арменией и Азербайджаном является неверным подходом, поскольку такое мышление снижает вероятность долгосрочного мира, упускает из виду надежное решение существующих проблем и не дает Баку и Еревану платформы для развития двусторонних отношений. Кроме того, запасным планом Азербайджана является запуск альтернативного маршрута через Иран, реализация которого уже началась. Таким образом, вне зависимости от решения Еревана будет создана еще одна дорога, соединяющая Баку и Анкару, что сделает этот аргумент неуместным.

В противном случае Армения рискует остаться изолированной в регионе. По сей день его границы с Азербайджаном и Турцией закрыты, а это значит, что Ереван может перемещать свои товары и услуги только в северном и южном направлениях в Грузию и Иран соответственно. Отсутствие транспортной гибкости мешает Армении реализовать свой экономический потенциал.

Если посмотреть на проблему с этой точки зрения, можно предположить, что предотвращение запуска коридора поставит под угрозу интересы Армении, поскольку пребывание в изоляции означает меньше возможностей для сотрудничества. Между тем, Азербайджан получит более разнообразные транспортные возможности. Эта проблема поставит Армению в сравнительно невыгодное положение.

В статье также отмечается, что запуск Зангезурского коридора положительно повлияет на перспективы глобального экономического и транспортного сотрудничества из-за того, что сократит путь между восточными и западными рынками.

В заключение отметим, что запуск Зангезурского коридора имеет несколько преимуществ. Если Азербайджан и Армения договорятся, транспортный коридор умиротворит динамику регионального конфликта, значительно уменьшив вероятность возобновления боевых действий. Кроме того, Баку и Ереван будут работать над совместным проектом, который укрепит доверие между сторонами. Следовательно, двум странам Южного Кавказа будет легче работать над другими совместными проектами в будущем. Наконец, запуск Зангезурского коридора существенно повлияет на мировую торговлю, превратив Южный Кавказ в жизненно важный транспортный узел и создав дополнительные стимулы для мирного диалога между государствами региона.

Таким образом, Азербайджану и Армении необходимо искать возможность запуска Зангезурского коридора, который может стать основным элементом постконфликтного построения мира на Южном Кавказе, отмечается в статье