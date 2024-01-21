Diplomatic World Sweden посвятил статью трагедии 20 Января

На сайте Diplomatic World Sweden опубликована статья, посвященная 34-й годовщине трагедии 20 Января в Баку.

Как сообщает Day.Az, сайт Diplomatic World Sweden был разработан для дипломатов, политиков, сотрудников дипломатических корпусов и посольств в Швеции. На сайте в основном размещаются интервью, репортажи, фото- и видеоконтент, основное внимание уделяется партнерству с национальными коммерческими компаниями, общественными организациями и средствами массовой информации, а также платформам потокового вещания и социальных сетей.

В статье под заголовком "Азербайджан отмечает знаменательную дату в борьбе за независимость" рассказывается о страшной трагедии, которая привела мир в ужас. Отмечается, что в результате безжалостного кровавого преступления, совершенного советскими войсками, погибло около 150 человек, 744 получили серьезные ранения, четыре человека пропали без вести.

Автор публикации пишет о нелегком пути азербайджанского народа в борьбе за восстановление независимости и суверенитета. В заключение подчеркивается, что тот факт, что Азербайджан и сегодня чтит память погибших в ту роковую ночь, свидетельствует о решимости и силе стремления нации к независимости и процветанию.

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