Автор: Акпер Гасанов

Вячеслав Петрович Веденин -первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной мужской гонке на Олимпийских играх (XI зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония, 1972 год, гонка на 30 километров). Особенно прославился тем, что смог выиграть на последнем этапе эстафеты 4×10 км в Саппоро (1972), уйдя на него с отставанием в 1 минуту от норвежца Харвикена.

Впрочем, прославился он не только этим. Во время той самой своей, "золотой" гонки на Олимпиаде- 72, перед тем, как Веденин готовился выйти на трассу и обрабатывал лыжи мазью из-за сильного снегопада. На что обратил внимание один из местных журналистов. Корреспондент немного владел русским языком и решил задать несколько вопросов лыжнику.

"Пурга, - рассказывал Веденин. - Он подошел, спрашивает: "Снег повалил, как бежать-то?" А я пробурчал: "Да *** (черт) с ним". Журналист ушел, что-то записав у себя в блокноте. А на следующий день газета, в которой работал этот японец, вышла с сообщением: "Сказав волшебное слово "Дахусим", русский лыжник выиграл Олимпиаду". Сам Веденин потом получил номер этой газеты и сильно был удивлен вольной трактовке своего короткого общения с японским журналистом.

Вспомнил я об этой истории по причине того, что в Армении снова решили попробовать реанимировать труп. Иначе и не назовешь всеармянский проект "арцах", на который молились армяне из РА, Франции, Ливана, США и всех иных стран мира. Правда, как-то бесполезно они молились- "арцах" так и не признало ни одно государство мира. Этого не произошло даже в период оккупации 20% территории Азербайджана со стороны Армении. А после 44-дневной войны окончательное упразднение этого самообразования было лишь делом времени.

Так, собственно, и произошло. Да, руководство РА имитировало невменяемость, хотя было очевидно, что наше дело оставалось незавершенным и Азербайджан должен был полностью восстановить свой государственный суверенитет. Попытки противостоять этому были обречены на провал. Именно об этом, в своем новогоднем обращении к народу заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На протяжении трех лет мы хотели решить это мирным путем. Мы считали, что руководство Армении, правильно проанализировав итоги Второй Карабахской войны, извлечет для себя вывод. К сожалению, этого не произошло. За три года Армения не только не выполнила свои обязательства, а наоборот, подготовила и осуществила новые военные провокации против нас. Незаконно размещенная на наших землях 15-тысячная армия Армении не была выведена из Карабаха. Напротив, в Карабах были переброшены новое оружие, боеприпасы, военная техника, мины и против нас был продолжен минный террор", подчеркнул тогда глава нашего государства.

В итоге, чаша терпения официального Баку оказалась переполнена и была проведена однодневная антитеррористическая операция, которая увенчалась полной победой азербайджанской армии. Что произошло дальше? Бывшие руководители карабахской хунты были задержаны и теперь находятся в Баку, ожидая справедливого суда над собой. Ну а последний руководитель хунты, умудрившийся улизнуть из Ханкенди Самвел Шахраманян, подписал в конце сентября прошлого года бумажку о самороспуске хунты, о ликвидации проекта "арцах".

В бумажке этой четко было прописано, что процесс самоликвидации этогот проекта завершается 1 января 2024 года. Стало быть, минуло уже более трех недель с момента, как армяне всего мира могут ходить на могилу этого проекта, оплакивать его. И вот на этом фоне появляется сообщение ряда армянских СМИ о том, что Шахраманян несколько дней назад назначил некоего Арама Саргсяна "госминистром арцаха".

Прямо скажем, в идиотское положение поставлен теперь секретарь фракции премьер-министра Армении "Гражданский договор" в Национальном собрании Артур Ованнисян, который в декабре прошлого года возмущался и искал ответа на вопрос- "кто такой Самвел Шахраманян, чтобы подписать указ в Ереване"? Он тогда утверждал, что в Ереване и Армении действительны только и исключительно указы и решения законного руководства Республики Армения.

С тех пор Шахраманян не стал премьер-министром или президентом Армении. Соответственно, все что он подписывает имеет нулевую ценность. И, судя по всему, Самвел банально развел Арама на деньги, "назначив" его на должность в лопнувший пузырь. С таким же "успехом" Шахраманян мог "назначить" Саргсяна "повелителем Вселенной", скрепив "указ" подписями Платона, Плиния-младшего и Страбона. В целом же, в Азербайджане со смехом наблюдают за всеми этими выкрутасами бывших членов карабахской хунты. Используя, в качестве наиболее подходящего для характеристики из действий, волшебное слово "Дахусим".