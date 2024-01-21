Французский папик для армянских проституток

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том,Армения рассматривает Францию как своего главного спонсора.

Day.Az представляет публикацию:

Армения рассматривает Францию как "государственного спонсора" страны. Эту совершенно невменяемую на первый взгляд мысль озвучили в принадлежащей семье Пашиняна газете "Айкакан Жаманак".

Естественно, для озвучивания нового тезиса выбрали "независимого" депутата местного парламента. В этот раз функции говорящей головы исполнил Айк Сукиасян. Для армянских властей уже стало традиционным запускать в инфополе новые смыслы через депутатов - в случае чего неудачную инициативу всегда удобно списать на индивидуальную самодеятельность отдельного человека.

Сукиасян же на полном серьезе раскрыл новый тезис армянской пропаганды. По его словам, Франция - это государственный спонсор Армении, и она сделает для Еревана еще больше.

"Франция предоставляет нам оружие в той мере, в какой она его предоставляет. Если мы отойдём ещё немного от России, она даст больше, она также поддержит политическими декларациями, Сенат примет еще один проармянский проект, и всё это говорит о том, что Франция становится государством-спонсором Армении", - заявил Сукиасян пашиняновской семейной газете.

Бравший у него интервью журналист, видимо, был шокирован настолько, что тут же спросил, как новые резолюции французского сената могут остановить Азербайджан. Нехотя, но Сукиасян выдавил из себя слова о том, что прямого влияния Франция конечно не окажет, но это будет означать политическую поддержку Армении.

Ну, молодчина. И армянская пропаганда тоже. Какими надо быть дегенератами, чтобы всерьез сдавать свою страну на откуп? Неважно кому, русским, французам, американцам - плевать. Когда же они уже поймут, что САМИМ надо научиться жить и развиваться, решать проблемы и так далее?

Это не русские плохие, не турки, не иранцы, не европейцы и не азербайджанцы. Это вы жить по-человечески так и не научились.