На пресс-конференции Макрон предавался самовлюбленным полетам фантазии

"16 января я смотрел пресс-конференцию Эммануэля Макрона в прайм-тайм, но лучше бы я этого не делал. Это должно было стать новым началом для президентства Макрона после долгого и тяжелого периода, когда цены взлетели до небес, начались международные и гражданские беспорядки, Европа оказалась в смятении, а результаты опросов общественного мнения были просто ужасны. Макрон - президент, который восхищается собственными словами, но при этом совершенно не осознаёт их усыпляющего воздействия на других. Я никогда не смогу вернуть те два с половиной часа своей жизни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Джонатана Миллераопубликованной в британском издании The Spectator.

Это была первая пресс-конференция Макрона с 2019 года, поэтому много о чём можно было спросить, но вопросы были формальными, а журналисты - словно аксессуары. Макрон, подобно Юпитеру, метал молнии статистики, утверждений, обещаний и откровений.

Конечно, это была не совсем пресс-конференция. Это был спектакль одного человека, где не было режиссера, чтобы попросить выступающего заткнуться. Журналисты служили украшением. Ни один репортёр не бросил ему вызов. В Елисейском пресс-корпусе нет таких журналистов, как Лора Кюнсберг или Эндрю Нил.

Не менее декоративно выглядели новые члены его странного правительства, изображая восторженное внимание. У Габриэля Атталя - новоназначенного премьер-министра, открытого гея и самого молодого премьера Пятой республики - была потрясающая прическа.

Макрон был заядлым театралом в средней школе - он женился на своей учительнице Брижит. Он также проецирует нечто вроде божественного права. По словам Politico, его монолог был "президентской катодной мессой".

Говорят, что прошлой весной Макрон был подавлен и впал в депрессию после того, как ему не удалось получить большинство голосов в Национальном собрании на выборах. Но позавчера вечером он находился на самой крайней стадии маниакально-депрессивного спектра. Возможно, он был энергичен, но это не означало ничего, кроме любви Макрона к декламации. Он объявил, что его экзегеза - это рассказ о том, "откуда мы пришли и куда идем", но к концу этой долгой парижской ночи те, кто еще не проснулся, не были особо впечатлены. "Бла-бла", - заявили левые. "Неизбежно", - сказала Марин Ле Пен. "Лучше бы я умер", - в отчаянии написал коллега в группе WhatsApp, и это только на 55-й минуте.

Утреннее освещение в СМИ было предсказуемым: множество материалов в стиле "Что вам нужно знать". И президент предоставил достаточно много пищи для размышлений. Школьная дисциплина? Дети будут проходить гражданское воспитание и петь "Марсельезу" каждое утро, а государство будет экспериментировать со школьной формой. Бесплодие? Макрон будет платить парам больше за рождение детей. Налоги? Они понизятся. Стоимость жизни? Худшее позади, и благодаря усилиям правительства по смягчению последствий роста цен на энергоресурсы покупательская способность увеличилась.

Всё это не найдет отклика у избирателей, которые в гневе ничему не верят и продолжают ставить покупательскую способность на первое место. Франция всегда была иной, но сейчас Макрон, кажется, обитает в другой вселенной.

Парадокс заключается в том, что, несмотря на продолжительность пресс-конференции, очень многое осталось незатронутым.

Из-за того, что Макрону после президентских выборов не удалось получить большинство в Национальном собрании, его правительство не может принимать законы, разве что только указы. Но недавно ситуация изменилась в связи с ужесточением закона об иммиграции, когда Макрон пошел на сделку ради голосов партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Так что же это с господином Макроном? Он заключил сделку с дьяволом? Эта тема совсем не интересовала журналистов.

Кризис в Африке, где французы были унижены? Не упоминается. Вероятное поражение партии президента на майских европейских выборах? Игнорируется. Так что самым постыдным элементом этой так называемой пресс-конференции было выступление журналистов.

В Макроне есть что-то, напоминающее историю о "новой одежде императора". Президент просто говорит и говорит, предаваясь самовлюбленным полетам фантазии. Все делают вид, что слушают его. Журналисты яростно делают заметки. Но нет того самого мальчика, который бы указал на то, что выступление Макрона было просто странным и бессвязным.

Что это говорит нам о президенте Франции? Ну, он любит слушать собственный голос. Он абсолютно уверен в том, что он тут самый умный. Макрон верит, что просто сказать - это всё равно что сделать. Он воображает себя мастером коммуникаций, и уже, безусловно, овладел ораторским искусством", - написал Миллер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!