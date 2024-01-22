Участие в выборах - это способ самовыражения и принятия решения о своем будущем

Автор: Хумай Агаджанова

Выборы играют решающую роль в будущем общества и в том, как формируется правительство. Кроме того, голосование, являющееся одним из краеугольных камней демократии - это право, которое обеспечивает участие граждан в политических процессах и играет активную роль в избрании руководителей.

В каждой демократической стране участие в голосовании является правом и ответственностью граждан. Для многих голосование может показаться просто гражданским долгом. Но сущность и значение голосования в демократическом и правовом государстве достаточно велики. Голосование избирателей служит для правильного и справедливого принятия политических решений обществом. Это важно для поддержания стабильности, мира и благополучия демократического общества. Следует иметь в виду, что низкая избирательная активность вредит развитию демократии.

Если граждане не голосуют, они, тем самым, отказываются от участия в демократических процессах и теряют шанс повлиять на будущее общества. Вот почему голосование - это больше, чем просто право, это важная ответственность за благополучие общества и устойчивость демократии. Следовательно, обеспечивая участие граждан в политических процессах, повышается ответственность руководителей, что способствует процессам изменений.

Президентские выборы в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года, станут серьезным политическим событием. 10 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам отметил, что эти выборы в первую очередь связаны с началом нового периода после сентябрьских событий:

"Вторая причина заключается в том, что выборы впервые в период нашей независимости будут проведены на всей территории страны. Поскольку президентские выборы являются наиболее важными выборами по сравнению со всеми другими, я посчитал, что первые выборы, которые пройдут на всей территории республики, должны быть президентскими выборами. Если бы мы провели выборы вовремя, то есть в апреле 2025 года, то им предшествовали бы муниципальные выборы. Я посчитал, что это было бы неправильно. Первыми выборами на освобожденных территориях и во всех частях нашей страны должны быть президентские выборы", - сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Право избирать и быть избранным является одним из основных принципов демократии.

Это первый шаг к тому, чтобы выборы были честными, прозрачными и демократичными. Поэтому мы, будучи гражданами Азербайджана, должны вносить свой вклад в будущее нашего государства посредством голосования и защищать наши ценности.

Участие в выборах означает внесение вклада в развитие общества и страны. Это способ выражения своих мыслей, своей позиции. При помощи голосования человек строит свое будущее, а также будущее следующего поколения.

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