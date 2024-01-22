Главы МИД стран ЕС обсудят азербайджано-армянские отношения

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят урегулирование армяно-азербайджанских отношений, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что на встрече, которая состоится сегодня в Брюсселе, наряду с другими вопросами будет обсуждаться ситуация на Южном Кавказе.

Как сообщает "Интерфакс", верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступит с презентацией на тему урегулирования азербайджано-армянских отношений.

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