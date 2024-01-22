В Ходжавенде обнаружены оставленные армянами боеприпасы

В ходе мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудниками полиции были обнаружены и переданы по назначению 1 гранатомет, 24 ручные гранаты, снаряды и патроны различного калибра, а также другие боеприпасы.

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