https://news.day.az/politics/1631226.html Кувейтские депутаты посетили Шехидляр хиябаны в Баку - ФОТО
Кувейтские депутаты посетили Шехидляр хиябаны в Баку - ФОТО
Делегация во главе с руководителем кувейтско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национального собрания Государства Кувейт Мухаммадом Хаифом аль-Мутейри 22 января посетила Шехидляр хиябаны в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана.
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