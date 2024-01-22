Кувейтские депутаты посетили Шехидляр хиябаны в Баку

Делегация во главе с руководителем кувейтско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национального собрания Государства Кувейт Мухаммадом Хаифом аль-Мутейри 22 января посетила Шехидляр хиябаны в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана.

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