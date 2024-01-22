Депутаты Милли Меджлиса и депутат Европарламента обсудили роль Южного Кавказа в отношениях Центральной Азии и ЕС

Депутаты парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова провели обсуждения с членом Европейского парламента Томашем Здеховским в рамках платформы Baku Network.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, они затронули различные темы касательно текущих событий в отношениях между Центральной Азией и ЕС. Далее они обсудили решающую роль Южного Кавказа в развитии этих отношений, возможности для связей между Азербайджаном и ЕС и продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Севиль Микаилова подчеркнула, что сотрудничество между Центральной Азией и ЕС невозможно рассматривать без Южного Кавказа.

"Мы верим, что конструктивная роль Южного Кавказа в отношениях между Центральной Азией и ЕС в конечном итоге принесет реальную пользу всем участникам процесса. Мы построили очень плодотворные отношения с Центральной Азией. Сейчас мы находимся в процессе строительства хороших линий связи для поддержки Среднего коридора, который также является проектом, пользующимся большой поддержкой ЕС. Центральная Азия с ее богатыми ресурсами может принести реальную пользу экономике ЕС. И эта связь, конечно же, будет проходить через Южный Кавказ, и Азербайджан здесь занимает центральное место", - сказала она.

Т.Здеховский согласился с тем, что Азербайджан является не просто ключевым игроком в отношениях между Центральной Азией и ЕС, он фактически является стратегическим партнером для самой Европы.

"Азербайджан обладает значительным потенциалом в различных областях, таких как химическая промышленность и природные ресурсы. Однако я считаю, что наибольший потенциал заложен в туристическом секторе. У нас есть возможность утроить наши экономические отношения. Азербайджан является стратегическим партнером для нескольких стран ЕС, и азербайджано-чешские отношения также являются весьма продуктивными. ЕС стремится к стабильному, долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном. Примечательно, что Азербайджан занял первое место, когда мы стремились к более тесному сотрудничеству в области поставок газа. Для нас крайне важно заключить долгосрочное соглашение с Азербайджаном, подчеркивающее важность стабильности", - отметил он.

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