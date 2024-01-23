Армянство никогда не бывает предано стране проживания

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Есть четкое понимание, что армянство, поселившееся на азербайджанских землях, воплотило в жизнь две задачи: выполнило заказ тех, кто его использовал, но и реализовало свои устремления. Ведь армянские мифы создавались для того, чтобы объединить армян и на этой основе создать им государство. Объединившись, армяне создали государство, но это было нужно не только им, но и тем, кто ими управлял и кто их программировал.

Для того, чтобы армяне выполняли заказы хозяев, последними создавались мифы, в которые их подопечные охотно верили. На этих мифах воспитывались многие поколения армян, и неудивительно, что наши соседи сегодня верят в то, что они испокон веков жили на Кавказе, хотя сотни российских и прочих (не азербайджанских!) источников свидетельствуют о другом. А сегодня армянство выступает против тех, кто две сотни лет поддерживал его интересы в этом регионе. Против России.

Если обратить внимание, поддержка армянских интересов не принесла пользы ни одному из опекунов армянства - ни прошлым, ни нынешним.

Ныне мы говорим о поддержке Францией Армении. Но если взглянуть на ситуацию с другого ракурса, увидим, как эта поддержка приводит к падению имиджа Франции, нарушению ею норм международного права, кризису в правительстве и др. проблемам. Париж словно потерял все ориентиры, следуя армянским нарративам. Накануне новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, обращаясь к дипкорпусу, пообещал Армении постоянную поддержку, "справедливый и продолжительный мир", основанный на армянских интересах. Мы видим, что армянское направление становится одним из основных во внешней политике Парижа. Вероятно, там считают это направление наиболее эффективным для вхождения в регион. Но я бы посоветовал французам посмотреть, как отблагодарила Армения Россию, из рук которой получила практически все, что имеет и что ей никогда не принадлежало. А ведь Франция не сумеет сделать и сотой доли этого.

В США армянское лобби практически захватило Конгресс, который принятие любого решения сверяет с интересами армянства. В Калифорнии полиция и другие властные структуры не могут выполнять свои функции без оглядки на диаспору. А кандидаты в президенты Штатов строят свою предвыборную кампанию на ублажении армян. Для такой державы, как Соединенные Штаты, это позорная ситуация. К чему это ведет США? К имиджевым и геополитическим потерям. Повторю - ни одна страна еще не выиграла от того, что плясала под армянский "дудук".

А как отплатило армянство Советскому Союзу за непрестанные территориальные презенты, поддержку и закрывание глаз на армянский терроризм? Роль армянской этнокорпорации как решающего фактора в развале Советского Союза уже доказана. Сегодня в качестве ближайшей цели выбрана Россия. Армянский фактор имеет определенный вес в правительстве, правда, не в такой степени как в той же Франции. Банки, страховой бизнес и др. сферы экономики, СМИ, телевидение, кинематография, даже филателия и та в руках армянства. Это вовсе не безобидный факт. Это механизм, который включится в нужное время. В необходимый момент армянские "винтики", получив соответствующую команду, приводятся в действие. Так, например, был приведен в действие план по разжиганию армяно-азербайджанского конфликта, когда в конце 1987 года "московский" академик Абель Аганбегян провел во Франции (и снова - Франция!) пресс-конференцию, где заявил, что НКАО должна быть выведена из состава Азербайджанской ССР и передана Армянской ССР. Само предложение противоречило не только Конституции СССР, но и философии этого государства. Таким образом, было положено начало процессу развала Союза ССР. При этом необходимо обязательно обратить внимание на присутствие на тот момент в партийных, правительственных и других властных структурах СССР представителей армянской этнокорпорации: Шахназаров, Аганбегян, Брутенц, Костандов, Ситарян и многие другие. Их присутствие и развал Союза ССР не случайное совпадение.

Стремление убрать конкурентов в борьбе за мировое господство привело коллективный Запад к необходимости развала Российской Федерации, как следующему, после развала СССР, шагу. И тут интересы армянства оказались в русле политики по уничтожению российской государственности. Развал соседних государств всегда рассматривался армянством в качестве метода приобретения новых земель. Не секрет, что армяне рассчитывают заполучить Юг России и уже проводят в этом направлении определенную работу. Армения не просто подпевает в российской теме Западу, она рассчитывает поймать рыбку в мутной воде, как это делало всю свою историю.

На самом деле, несмотря на всю трагичность ситуации для Республики Армения, армянство даже сегодня не желает отказываться от идеи создания мифической "великой Армении". Реализация этой идеи армянством осуществляется посредством армянских лобби в мировых и региональных державах. Преследуя цели приобретения новых территорий в рамках реализации этой идеи, они проталкивают различными путями свою политику, подставляя эти державы, в частности, Россию и россиян. Создание в регионе конфликтной ситуации, проблем в региональных вопросах между субъектами международных отношений, позволяет, по мнению армянства, решать их вопросы построения мононациональной "великой Армении".

Анализ происходящих событий все ярче проявляет характер армянства как этнокорпорации. Ныне покойный профессор Ровшан Мустафаев в своих трудах подробно раскрывал это понятие. Ни в одной стране мира, где есть армянская община, состоящая из граждан этого государства (Россия, США, Франция, Украина, Сирия, Ливан, Грузия и т.д.), члены общины никогда не будут до конца преданы соответствующему государству. Причина в том, что у них есть обязательства перед армянством, этнокорпорацией, интересы которой для них превыше всего. И пусть Париж не обольщается. Претворяя в жизнь свои интересы, армянство, создает окружающим перманентные проблемы, выдвигает какие-либо требования, чем, в конечном счете, наносит ущерб тому государству, в котором оно обосновалось и имеет общину. Примером тому могут служить события и ситуация в Турции, Азербайджане, Грузии, США, Франции, Ливане, Украине, да и в самой России.

Методы реализации армянских целей не меняются. Чтобы развалить государство, требуется, прежде всего, поразить его духовное единство, культуру, нравственные ценности. Обратим внимание, прежде всего именно в идеологическую сферу, куда на протяжении десятилетий размещались армянством соответствующие кадры. То же наблюдается во Франции. Обратим внимание, в какое, скажем мягко, неловкое положение поставило армянство президента Эммануэля Макрона, практически вынудив его нарушить нормы международного права, протокола, а также обязательства Франции как члена ОБСЕ и страны, желающей посредничать в нормализации между Ереваном и Баку.