Кадры восстановления Ходжалы

В Ходжалы проводятся восстановительные работы.

Как передает Day.Az, осуществляется капитальный ремонт 383 домов на территории города. В то же время реконструируются все коммуникации и инфраструктура населенного пункта, ведутся работы по благоустройству.

Рабочие трудятся с раннего утра до поздней ночи вне зависимости от погодных условий.

Представляем репортаж AzTV о проводимых в городе работах:

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