https://news.day.az/politics/1631269.html Кадры восстановления Ходжалы - ВИДЕО
Кадры восстановления Ходжалы - ВИДЕО
В Ходжалы проводятся восстановительные работы.
Как передает Day.Az, осуществляется капитальный ремонт 383 домов на территории города. В то же время реконструируются все коммуникации и инфраструктура населенного пункта, ведутся работы по благоустройству.
Рабочие трудятся с раннего утра до поздней ночи вне зависимости от погодных условий.
Представляем репортаж AzTV о проводимых в городе работах:
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