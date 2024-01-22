В азербайджанской армии продолжаются меры по инженерному обеспечению - ВИДЕО
Служебно-боевая деятельность подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в труднопроходимой горной местности с суровыми климатическими условиями, организована на высоком уровне.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в минобороны Азербайджана.
Инженерными подразделениями осуществляются необходимые мероприятия для поддержания путей обеспечения, линий связи и коммуникаций в исправном состоянии.
В целях безопасности движение личного состава и автоколонн ограничено, очищение путей обеспечения от снега осуществляется посменно.
Отметим, что надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению продолжаются во взаимодействии с другими государственными органами в плановом порядке.
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