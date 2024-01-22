https://news.day.az/politics/1631311.html Миссия ГУАМ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Миссия ГУАМ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Миссия ГУАМ будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, в состав делегации, которая будет состоять из пяти человек, войдут генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, депутаты Верховной Рады Украины Святослав Юраш, Михаил Папиев, депутат парламента Грузии Давид Матикашвили и координатор программ Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе.
Отметим, что наблюдательная миссия ГУАМ опубликует отчет о результатах выборов после голосования.
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