Поступили многочисленные обращения от зарубежных СМИ, желающих наблюдать за выборами

Мы получили положительный ответ от большинства международных организаций, которым направили официальную ноту для их участия в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом secki-2024.az сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"МИД направил соответствующие ноты в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств (ОТГ) и Молодежную организацию Движения неприсоединения. В соответствии с действующей процедурой, указанные организации, в свою очередь, обращаются к государствам, являющимися их членами, с призывом наблюдать за выборами в соответствующей стране. Мы получили положительные ответы от большинства организаций, которым разослали приглашения", - сказал А.Гаджизаде.

Глава пресс-службы также подчеркнул, что для наблюдения за президентскими выборами от зарубежных СМИ поступило множество обращений, об их точном количестве будет сообщено после завершения процесса аккредитации.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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