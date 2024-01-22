Азербайджан сохранит свои позиции регионального лидера и после выборов

Предстоящие президентские выборы в Азербайджане определят будущее страны. Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность. Изменились приоритеты страны. Азербайджан улучшил свои внешние связи, начал масштабные проекты в экономической сфере. На мой взгляд, необходимость проведения выборов проистекает именно из этих новых реалий.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сайту secki-2024.az сказала американский эксперт по международному праву, политический обозреватель Ирина Цукерман.

По ее словам, эти выборы очень важны для разминирования и восстановления освобожденных от оккупации территорий, завершения мирного процесса с Арменией, полной интеграции стран Южного Кавказа, роли Азербайджана как регионального лидера.

"Эти выборы также позволят более оптимистично взглянуть на современные вызовы - планы на будущее, такие как энергетическая безопасность, широкое использование ресурсов "зеленой" энергии", - отметила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!