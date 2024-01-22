Государства-члены Движения неприсоединения поблагодарили Президента Ильхама Алиева за успешное 4-летнее председательство

С 15 по 20 января 2024 года в столице Уганды, Кампале, состоялся 19-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН). На саммите Азербайджанскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В саммите приняли участие около 120 государств-членов и наблюдателей ДН, высокопоставленные официальные лица международных организаций. В качестве специальных гостей участвовали и выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, генеральный секретарь Комиссии Африканского союза Муса Факи Махаммад, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд и другие официальные лица. На встрече также выступил представитель Молодежной организации от Уганды ДН, штаб-квартира которой находится в Азербайджане.

Согласно повестке саммита, был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность и инициативы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в качестве председателя ДН, а затем заслушано выступление министра иностранных дел Джейхуна Байрамова по итогам председательства Азербайджана в ДН.

Участвовавшие в мероприятии представители государств-членов ДН и международных организаций, в том числе председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, высоко оценили успешное 4-летнее председательство нашей страны в Движении и выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики.

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