Состоялось первое заседание Оргкомитета в связи с COP29

22 января состоялось первое заседание Организационного комитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Day.Az, открывая заседание, глава Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев отметил, что одним из национальных приоритетов по социально-экономическому развитию до 2030 года Азербайджана является становление "страной чистой окружающей среды и зеленого роста", и взято обязательство сократить объем выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с базовым 1990 годом, а освобожденные от оккупации экономические районы Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами "зеленой энергетики".

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